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58 минут назад

Жителей Бурятии предупредили о ядовитых щитомордниках, которые активизировались с приходом жары

runews24.ru

В Забайкальском национальном парке Бурятии растет активность щитомордников. В жаркое время года этих ядовитых змей все чаще можно встретить на заповедной территории.

Жителей Бурятии предупредили о ядовитых щитомордниках.
Фото: runews24.rurunews24.ru

Эксперты рассказали, как правильно вести себя в случае встречи с этими ползучими гадами. При этом, как они отмечают, что «конфликт» между пресмыкающимся и человеком в большинстве случаев возникает из-за поведения последнего.

Как пояснили представители ФГБУ «Заповедном Подлеморье», змея может укусить только том случае, если на нее будут нападать, например, если на нее наступить или застать врасплох.

Чтобы избежать последствий, надо соблюдать ряд несложных правил. В частности, если вы увидели змею, не нужно пытаться ее поймать, преследовать или, тем более, убить. Если ее не трогать, она спокойно скроется.

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