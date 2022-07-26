Жителей Бурятии предупредили о ядовитых щитомордниках.

В Забайкальском национальном парке Бурятии растет активность щитомордников. В жаркое время года этих ядовитых змей все чаще можно встретить на заповедной территории.

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Эксперты рассказали, как правильно вести себя в случае встречи с этими ползучими гадами. При этом, как они отмечают, что «конфликт» между пресмыкающимся и человеком в большинстве случаев возникает из-за поведения последнего.

Как пояснили представители ФГБУ «Заповедном Подлеморье», змея может укусить только том случае, если на нее будут нападать, например, если на нее наступить или застать врасплох.