5 городов России с самыми щедрыми женихами

Проанализировав продажи помолвочных колец в разных регионах России с января по июль 2022 года, ювелирный бренд Sokolov выяснил, в каких городах живут самые щедрые мужчины. В топ-3 вошли жители Санкт-Петербурга, Саратова и Краснодара. Казань — на четвертом, а Москва заняла всего лишь седьмое место.

Фото: Реальное время Реальное время

Выяснилось, что самые популярные месяцы для предложения руки и сердца у казанцев — январь и март. Чаще всего женихи предпочитают кольца из белого золота (44%), реже — из комбинированного (32%) и красного (18%).

Абсолютное большинство покупают изделия с драгоценными камнями: бриллиантами, рубинами, сапфирами и изумрудами. В среднем мужчины из Казани тратят на кольцо 8 266 рублей.