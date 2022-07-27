Урбанист описала судьбу российских городов к концу XXI века

«Эти пространства продуманы и комфортны с точки зрения взаимодействия людей. Они предназначены для разных групп населения. Это не только детские площадки, как в России, но и места для проведения досуга взрослых. Мне кажется что при такой высокой плотности необходимо будет максимальное внимание уделять не только комфорту самой квартиры, то есть достаточно ли там квадратных метров, чтобы чувствовать себя комфортно и все ли удобства для жизни там есть, но и общественным пространствам, которые человек может использовать каждый день выходя за пределы своей квартиры».