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36 минут назад

Открытие 36-го сезона театра «Санктъ-Петербургъ Опера» и запуск новой удобной билетной системы

Мира Маркина

Открытие 36-го сезона театра «Санктъ-Петербургъ Опера» и запуск новой удобной билетной системы.

Открытие 36-го сезона театра «Санктъ-Петербургъ Опера» и запуск новой удобной билетной системы
Фото: unsplash.comunsplash.com

С 1 августа билеты на спектакли и концерты можно купить в том числе на медиаплатформе «Афиша».

Новый сезон театр «Санктъ-Петербургъ Опера» откроет 16 сентября оперой П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Билеты станут доступны онлайн 1 августа, касса театра откроется 1 сентября.

Впервые с этого года «Санктъ-Петербургъ Опера» начинает работу с новой билетной системой медиаплатформы «Афиша». Сервис создан специально для театров и учитывает специфику спроса и предложения на спектакли — к нему подключены более 300 партнеров по всей России.

«Мы верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений и надеемся, что наше сотрудничество в новом театральном сезоне — только начало. Желаем “Санктъ-Петербургъ Опера” динамичного развития, успехов и достижения новых вершин»,

— сказал Илья Альтшулер, генеральный директор компании «Афиша».

«Купить билеты на спектакли нового театрального сезона можно на сайте “Санктъ-Петербургъ Опера” через удобный виджет компании “Афиша”, также они будут доступны на сайте Afisha.ru и в мобильном приложении “Афиши”», — сообщил Евгений Малыгин, директор театра «Санктъ-Петербургъ Опера».

Места,Евгений Онегин,
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