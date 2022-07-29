Музыка Ханса Циммера в парке «Красная Пресня»

Ханс Циммер — один из самых известных современных композиторов, автор музыки к множеству фильмов: «12 лет рабства», «Бегущий по лезвию 2049», «Дюнкерк», «Гладиатор», «Тонкая красная линия», «Как можно лучше», «Человек дождя», трилогия «Темный рыцарь», «Начало», «Тельма и Луиза», «Черный ястреб», «Последний самурай» и других. Всего биография композитора насчитывает более двухсот кинопроектов.

Концерт «Simple Music Ensemble» на сцене «ГЛАВLETO» - это возможность не только получить огромное удовольствие от музыки и живого звучания инструментов в необычной атмосфере, но и вспомнить лучшие киноленты современности. Вы только представьте летний вечер в прекрасном парке «Красная Пресня», на острове с арочными мостами. Закатное солнце, уходящее за деревья, пробиваясь сквозь ветви оранжево-красными потоками и великолепная музыка в исполнении оркестра. Такие эмоции не забываются. Это и есть настоящее лето и настоящее тепло, которое согревает сердце и душу в течение долгого времени.