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1 час назад

Музыка Ханса Циммера в исполнении оркестра «Simple Music Ensemble» в парке «Красная Пресня»

Партнерский материал

5 августа на площадке «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня» состоится незабываемый концерт классической музыки Ханса Циммера в исполнении оркестра «Simple Music Ensemble».

Музыка Ханса Циммера в парке «Красная Пресня»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Ханс Циммер — один из самых известных современных композиторов, автор музыки к множеству фильмов: «12 лет рабства», «Бегущий по лезвию 2049», «Дюнкерк», «Гладиатор», «Тонкая красная линия», «Как можно лучше», «Человек дождя», трилогия «Темный рыцарь», «Начало», «Тельма и Луиза», «Черный ястреб», «Последний самурай» и других. Всего биография композитора насчитывает более двухсот кинопроектов.

Концерт «Simple Music Ensemble» на сцене «ГЛАВLETO» - это возможность не только получить огромное удовольствие от музыки и живого звучания инструментов в необычной атмосфере, но и вспомнить лучшие киноленты современности. Вы только представьте летний вечер в прекрасном парке «Красная Пресня», на острове с арочными мостами. Закатное солнце, уходящее за деревья, пробиваясь сквозь ветви оранжево-красными потоками и великолепная музыка в исполнении оркестра. Такие эмоции не забываются. Это и есть настоящее лето и настоящее тепло, которое согревает сердце и душу в течение долгого времени.

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, парк «Красная Пресня» (ул Мантулинская, 5).

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