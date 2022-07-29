Российские древности: храм Ильи Пророка на Славне

«Российские древности» отправились в Великий Новгород, чтобы рассказать о сравнительно малоизвестном памятнике древнерусской архитектуры — и одновременно памятнике истории новгородского христианства. На юге Торговой стороны рядом с известной церковью Петра и Павла на Славне стояло здание, в послевоенные годы бывшее жилым. Однако мощные апсиды и закладные кресты говорили, что это в прошлом был храм.

Фото: InScience InScience

Несколько лет подряд доступ к зданию был закрыт под предлогом его реставрации. Сейчас облик храма ему еще не вернули, но подойти к нему можно. Итак, давайте обо всем по порядку. Новая статья в рамках совместного проекта портала «Российские древности» и Новгородской области при поддержке губернатора Андрея Никитина и АНО «Русь Новгородская».

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Когда на Славне в Новгороде появилась церковь Ильи Пророка, мы точно не знаем. Как предполагал Валентин Лаврентьевич Янин, в 980 году на Славенском холме дядя князя Владимира, Добрыня, выбрал место для идола главного бога дружинного пантеона, Перуна. А чуть позже, когда Владимир крестил Русь, место Перуна занял его христианский «аналог» — Илья Пророк. Впрочем, любитель и описатель новгородских древностей, архимандрит Макарий в XIX веке полагал, что храм был выстроен в честь небесного покровителя старшего сына Ярослава Мудрого, князя Ильи.

Достоверно мы знаем о том, что церковь впервые упоминается в Новгородской первой летописи под 1105 годом: «погореша хороми от ручия, мимо Славьно, до святого Илие». То есть сгорела ли церковь из этого сообщения не понятно. Зато точно известно, что 39 лет спустя очередной новгородский пожар не пощадил церковь: «погоре Хълмъ весь и церкы святого Илье» — читаем мы в той же Новгородской первой летописи под 1144 годом. В 1146 году ее снова отстраивают. Вероятнее всего — в дереве.

Прошло еще 42 года — и здесь снова закладывают новую церковь Ильи. На сей раз — точно каменную — читаем под 1198 годом: «заложиша церковь камяну святого Илие на Хълмь». А другая новогородская летопись указывает имя основателя: некий Еревша. Интересно, что в тот же год летопись сообщает о закладке двух других известных храмов, дошедших до нашего времени: церковь Спаса на Нередице и храм Спаса в Русе.

Храм был закончен через четыре года, в 1202 году «съвершиша церковь камену пророка Илие на Хълме, конець Славьно: и святи ю владыка Митрофанъ на праздник».

Храм был популярным. В Новгороде его звали Илья Сухой: во время проливных дождей в нем молились о вёдре. Другой храм, ныне не существующая церковь Ильи в Прусском заполье, называлась Илья Мокрый. Когда эта церковь исчезла, здесь, на Славне, молились и о дожде, и о сухой погоде.

Кроме того, до постройки Знаменского собора в Ильинском храме встречали рукоположенных архиепископов Новгородских.

В 1455 году этот храм разбирают и «поставиша церковь каменну святого Илью в Славне на старой основе». Именно этот храм дошел до нашего времени, хотя и подвергшись пожарам, перестройкам, ремонтам. Мы знаем, например, что в 1705 году храм был «возобновлен и обогащен утварью» духовником Меншикова Никифором Терентьевым. Видимо, тогда позакомарное покрытие заменили на четырехскатное.

Храм пережил войну, но в 1950-1952 году его «отремонтировали под жилье». Прорубили окна, сняли барабан — единственный сохранившийся барабан XV века, поставили переборки. В храме водворились жилые квартиры и овощебаза.