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4 часа назад

Названы лучшие грибные места Подмосквья

Вечерняя Москва

Эксперты рассказали где лучше всего собирать грибы в Московской области.

Названы лучшие грибные места Подмосквья
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Наиболее популярными среди грибников считаются пять направлений. Первое — Савеловское. Леса расположены вблизи станций Икша, Морозки. Здесь можно собрать подберезовики, опята, маслята, сыроежки, вешенки и моховики.

Второе направление — Ярославское (станции Зеленоградская, Калистово, Семхоз или Абрамцево). Туда едут за опятами, вешенками, лесными шампиньонами, моховиками и белыми.

Третье — Киевское (Алабино, Селятино, Рассудово, Бекасово). Там часто встречаются боровики, летние опята, волнушки и вешенки.

Также грибные места расположены у станций Данино, Григорово, Гжель, Игнатьево Казанского направления. Здесь собирают белые, синеножки и осенние опята.

Последнее направление — Ленинградское (Подрезково, Поварово, Головково, Покровка, Фроловское). Выбор грибов там широк: белые, подберезовики, подосиновики, сыроежки, грузди, опята и маслята, передает welcome.mosreg.

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