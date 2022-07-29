Названы лучшие грибные места Подмосквья

Эксперты рассказали где лучше всего собирать грибы в Московской области.
Наиболее популярными среди грибников считаются пять направлений. Первое — Савеловское. Леса расположены вблизи станций Икша, Морозки. Здесь можно собрать подберезовики, опята, маслята, сыроежки, вешенки и моховики.
Второе направление — Ярославское (станции Зеленоградская, Калистово, Семхоз или Абрамцево). Туда едут за опятами, вешенками, лесными шампиньонами, моховиками и белыми.
Третье — Киевское (Алабино, Селятино, Рассудово, Бекасово). Там часто встречаются боровики, летние опята, волнушки и вешенки.
Также грибные места расположены у станций Данино, Григорово, Гжель, Игнатьево Казанского направления. Здесь собирают белые, синеножки и осенние опята.
Последнее направление — Ленинградское (Подрезково, Поварово, Головково, Покровка, Фроловское). Выбор грибов там широк: белые, подберезовики, подосиновики, сыроежки, грузди, опята и маслята, передает welcome.mosreg.