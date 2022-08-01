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47 минут назад

Москва, Сочи и Грозный стали российскими городами с самым высоким качеством жизни

Inc-Newsиещё 1

Москва, Сочи и Грозный стали городами России с самым высоким качеством жизни. Это подтверждает исследование, проведенное специалистами Финансового университета при правительстве РФ.

Три города названы лучшими по качеству жизни
Фото: unsplash.comunsplash.com

Следом за тремя лидерами рейтинга расположился Петербург, замыкает пятерку - Нижневартовск. Далее в рейтинге следуют Калининград, Владикавказ, Мурманск, Череповец и Екатеринбург.

Исследователи отмечают, что индекс качества жизни рассчитан на основе данных о состоянии экологии в городе, потребительской активности, качества медицинского обслуживания, работы колледжей и вузов. Также на позицию в рейтинге влияют доступность недвижимости, состояние дорог, условия ведения бизнеса, уровень тревожности и страхов населения.

К слову, в целом во втором квартале качество жизни населения России осталось на уровне первого квартала, подытожили специалисты.

Места,Финансовый университет,
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