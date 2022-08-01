Три города названы лучшими по качеству жизни

Москва, Сочи и Грозный стали городами России с самым высоким качеством жизни. Это подтверждает исследование, проведенное специалистами Финансового университета при правительстве РФ.

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Следом за тремя лидерами рейтинга расположился Петербург, замыкает пятерку - Нижневартовск. Далее в рейтинге следуют Калининград, Владикавказ, Мурманск, Череповец и Екатеринбург.

Исследователи отмечают, что индекс качества жизни рассчитан на основе данных о состоянии экологии в городе, потребительской активности, качества медицинского обслуживания, работы колледжей и вузов. Также на позицию в рейтинге влияют доступность недвижимости, состояние дорог, условия ведения бизнеса, уровень тревожности и страхов населения.