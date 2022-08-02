Драгни на сцене «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня»

7 августа на площадке «ГЛАВLETO» выступит Драгни с сольным летним концертом. Со сцены прозвучат песни «Минус на минус», «Любовь», «Кометы» и другие популярные хиты артиста.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Сергей Драгни — участник телевизионных шоу «Новая звезда» и «Песни» на ТНТ, автор огромного количества песен. На несколько лет на сцене он завоевал любовь поклонников по всей стране.

Сергей много гастролирует, в том числе и с акустическими концертами, что подтверждает его мастерство как музыканта и преданность его фанатов, готовых активно поддерживать своего кумира даже в камерном формате без большого сценического шоу. Музыка Драгни находится на стыке авторской песни, поп-рока, рэгги и рэпа. Его песни отличаются душевной музыкой, честной лирикой и проникновенным вокалом.

Сольный московский концерт Драгни — это уже интересное событие, а большое выступление под открытым небом на атмосферной площадке интересно вдвойне.

Начало в 20:00 часов.