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1 час назад

Драгни на сцене «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня»

Партнерский материал

7 августа на площадке «ГЛАВLETO» выступит Драгни с сольным летним концертом. Со сцены прозвучат песни «Минус на минус», «Любовь», «Кометы» и другие популярные хиты артиста.

Драгни на сцене «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Сергей Драгни — участник телевизионных шоу «Новая звезда» и «Песни» на ТНТ, автор огромного количества песен. На несколько лет на сцене он завоевал любовь поклонников по всей стране.

Сергей много гастролирует, в том числе и с акустическими концертами, что подтверждает его мастерство как музыканта и преданность его фанатов, готовых активно поддерживать своего кумира даже в камерном формате без большого сценического шоу. Музыка Драгни находится на стыке авторской песни, поп-рока, рэгги и рэпа. Его песни отличаются душевной музыкой, честной лирикой и проникновенным вокалом.

Сольный московский концерт Драгни — это уже интересное событие, а большое выступление под открытым небом на атмосферной площадке интересно вдвойне.

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, парк «Красная Пресня» (ул. Мантулинская, 5).

Больше информации.

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