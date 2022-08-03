День рождения “Москвариум” отметит подводной вечеринкой

5 августа «Москвариуму» на ВДНХ исполняется 7 лет. В этот день помимо after party в ночном океанариуме – тропической вечеринки с погружением в последний летний месяц в атмосферу экзотики и ярких цветов лета – состоится концерт объединившейся и обновленной группы Банд’Эрос.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

«Коламбия Пикчерз не представляет», «Про красивую жизнь», «Манхэттен» и другие хиты группы Банд’Эрос – уже общий культурный код, знакомый взрослым и детям. Услышать их вновь живьем можно будет лишь на старте праздничного залпа. Продолжится празднование на afterparty в пространстве “Море музыки” в экспозиции Аквариума: в честь 7-летия крупнейшего океанариума Европы до рассвета будут танцы под dj-сеты D’Maselle и DJ Andys в рамках фестиваля Corallchella.

С 5 до 7 августа “Москвариум” приглашает всех – без возрастных ограничений – погрузиться не только в историю уже культового для Москвы места, но и встретиться с глазу на глаз с обитателями ночного аквариума. Познакомьтесь максимально близко с тысячам рыб, узнайте, как проводят свои трапезы байкальские нерпы, азиатские бескоготные выдры и акулы. А еще и русалки! Да, они будут тоже, но если не настроены на сказки и хотите узнать про настоящую работу водолазов – тоже покажут. Но одним из главным событий Corallchella станет “вывод в свет” новых жителей океанариума – пары гигантских барракуд, которые поселятся в Главном морском аквариуме.

Днями же в крупнейшем океанариуме Европы будут проходить масштабные флешмобы, каждый сможет стать их частью – и возраст для этого не помеха! Взаимодействуя с пространством и историей “Москвариума”, проходя специальные мастер-классы и другие интерактивные игровые активности, самые юные гости смогут погрузиться в атмосферу праздника и веселья и насладиться незабываемыми моментами последнего месяца лета. Подарки тоже будут.

Подробнее о всех предстоящих событиях “Москвариума” можно узнать здесь.

Вход на концерт – по билетам