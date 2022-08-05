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35 минут назад

Москвичам рассказали о необычных местах для свадеб в столице

Вечерняя Москваиещё 1

Цифровой туристический сервис Russpass и московские загсы перечислили 10 мест, где можно провести необычную церемонию бракосочетания. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 5 августа.

Названы необычные места для свадеб в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, поклонники спорта могут пожениться на стадионе «Спартак». На табло выводят имена молодоженов, а во время обмена кольцами изображение меняется на «счет 1:1». Провести свадьбу также можно на стадионе «Большая спортивная арена» в «Лужниках».

Кроме того, провести свадебную церемонию приглашает станция метро «Маяковская». Уточняется, что свадьбы проводят здесь ночью, когда на станции нет пассажиров. Специально для молодоженов приезжают два поезда: «Номерной» и «Москва-2020», где молодожены могут устроить свадебную фотосессию.

Сыграть свадьбу на высоте предлагает Московская канатная дорога. Сама церемония проходит на веранде с панорамой города, а после молодожены могут прокатиться на фуникулере и устроить фотосессию с видом на Москву-реку. Среди необычных локаций также можно выделить — самый высокий ресторан Европы, колонный зал Центрального московского ипподрома, государственный музей-усадьба «Остафьево», павильон «Космос» на ВДНХ, гостиница «Националь» и парк-отель «Даниловский». Все эти варианты выездных церемоний подойдут для москвичей и гостей города. Церемонии в них проводят в рамках проекта, пишет официальный сайт мэра Москвы.

На северном речном вокзале столицы состоялось более 60 церемоний бракосочетания. Уточняется, что в этом году Северном на речном вокзале пройдет почти в 10 раз больше свадеб, чем в 2021 году.

Места,ВДНХ,Правительство Москвы,
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