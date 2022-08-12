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1 час назад

НАШЕ РАДИО и ULTRACONCERTS даже не представляют: СЛОТ. STREET MOSHPIT

Партнерский материал

19 августа, GIPSY.

СЛОТ. STREET MOSHPIT в клубе GIPSY
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Пришло долгожданное лето, и мы все готовимся как следует поджариться на солнце. А 19 августа собираемся на ежегодный летний концерт группы СЛОТ на «Красном октябре» в клубе GIPSY.

Зрителей ждет особенная программа Street Moshpit — это будет самый злой сет-лист за всю историю существования коллектива. А атмосферу улиц создадут большие друзья группы СЛОТ - ORANGEGANG STORE специальным граффити-шоу.

Главные боевики с хлесткими рейв-бриджами, сумасшедшая энергетика, без которой СЛОТ сложно представить, чувство свободы и шальные танцы – 19 августа в GIPSY будет жарко и громко! Не пропусти!

Ты знаешь, что нужно сделать.

Билеты в продаже на ultraconcerts.ru.

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