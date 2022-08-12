СЛОТ. STREET MOSHPIT в клубе GIPSY

19 августа, GIPSY.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Пришло долгожданное лето, и мы все готовимся как следует поджариться на солнце. А 19 августа собираемся на ежегодный летний концерт группы СЛОТ на «Красном октябре» в клубе GIPSY.

Зрителей ждет особенная программа Street Moshpit — это будет самый злой сет-лист за всю историю существования коллектива. А атмосферу улиц создадут большие друзья группы СЛОТ - ORANGEGANG STORE специальным граффити-шоу.

Главные боевики с хлесткими рейв-бриджами, сумасшедшая энергетика, без которой СЛОТ сложно представить, чувство свободы и шальные танцы – 19 августа в GIPSY будет жарко и громко! Не пропусти!

Ты знаешь, что нужно сделать.