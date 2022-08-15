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2 часа назад

О программе фестиваля «Русское поле» расскажут на пресс-конференции 17 августа

Партнерский материал

17 августа в 13:00 в Информационном центре Правительства Москвы (Новый Арбат, дом 36, сектор А) состоится пресс-конференция, посвященная XI Межрегиональному творческому фестивалю славянского искусства «Русское поле».

Пресс-конференция о программе фестиваля «Русское поле»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Фестиваль состоится в столице 27 августа. Московский фольклорный праздник два года подряд проходил онлайн, а теперь снова встретит гостей в привычном офлайн-формате в музее-заповеднике «Коломенское».

Как и каждый год, организаторы готовят масштабную развлекательную программу. Гостей фестиваля ждет выставка-ярмарка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, театрализованные представления, модный показ национальных костюмов, интерактивная площадка реконструкторов, сытный двор с крафтовой продукцией и многое другое.

Присоединиться к народным гуляньям можно будет не только офлайн в «Коломенском», но и онлайн из любой точки мира. Прямая трансляция ключевых событий фестиваля будет доступна на официальном сайте «Русского поля», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и на портале Культура.рф.

Подробнее о нововведениях и сюрпризах предстоящего «Русского поля» в рамках пресс-конференции расскажут:

  • Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы;
  • Маргарита Железнова, руководитель Оргкомитета и главный режиссер-постановщик Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле»;
  • Олег Ольхов, шеф-повар Донского монастыря, Почетный член Международного Альянса Профессиональных Кулинаров, ведущий программ «Быстрый завтрак» и «Монастырская кухня» на телеканале «Спас»;
  • Алексей Петрухин, певец, композитор, актер, автор музыки и исполнитель гимна фестиваля «Русское поле».
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