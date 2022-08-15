Пресс-конференция о программе фестиваля «Русское поле»

17 августа в 13:00 в Информационном центре Правительства Москвы (Новый Арбат, дом 36, сектор А) состоится пресс-конференция, посвященная XI Межрегиональному творческому фестивалю славянского искусства «Русское поле».

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Фестиваль состоится в столице 27 августа. Московский фольклорный праздник два года подряд проходил онлайн, а теперь снова встретит гостей в привычном офлайн-формате в музее-заповеднике «Коломенское».

Как и каждый год, организаторы готовят масштабную развлекательную программу. Гостей фестиваля ждет выставка-ярмарка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, театрализованные представления, модный показ национальных костюмов, интерактивная площадка реконструкторов, сытный двор с крафтовой продукцией и многое другое.

Присоединиться к народным гуляньям можно будет не только офлайн в «Коломенском», но и онлайн из любой точки мира. Прямая трансляция ключевых событий фестиваля будет доступна на официальном сайте «Русского поля», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и на портале Культура.рф.

Подробнее о нововведениях и сюрпризах предстоящего «Русского поля» в рамках пресс-конференции расскажут: