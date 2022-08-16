Группа «Отава Ё» на сцене «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня»

Они начинали с выступлений на улицах родного Питера, а теперь им рукоплещут концертные залы по всему миру. Их зажигательные видеоклипы собрали в Ютубе более 150 миллионов просмотров. Они объездили с гастролями 30 стран, но больше всего любят выступать на родине. 19 августа на летней сцене «ГЛАВLETO» выступят мировые звёзды русского фолка - группа «Отава Ё». Их выступления - это шутки, танцы, хоровое пение вместе с залом и доверительное общение с каждым зрителем в сочетании с виртуозным исполнительским мастерством. В концерте прозвучат не только главные хиты группы, но и новые песни из готовящегося к выпуску альбома. Приходите, это будет незабываемо!