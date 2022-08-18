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2 часа назад

Кратер от падения древнего астероида нашли на дне Атлантического океана

Мир24

На дне северной части Атлантического океана обнаружили ранее неизвестный кратер. Он находится у берегов Африки, сообщает Science Advances.

Кратер от падения древнего астероида нашли на дне Атлантического океана
Фото: Мир24Мир24

Ученые пришли к выводу, что его оставил космический удар. Астероид, образовавший кратер, упал на Землю 66 миллионов лет назад – примерно в то же время, что и космическая скала, уничтожившая динозавров.

Кратер шириной в 8,5 километров был открыт благодаря сейсмическим измерениям. Данный метод позволяет исследовать объекты, расположенные глубоко под поверхностью Земли.

Кратер назвали Надир – в честь близлежащей подводной горы. Он расположен на глубине почти 400 метров, на расстоянии четырехсот километров от побережья Гвинеи. По словам ученых, это редкая находка – на Земле известно менее 20 морских ударных кратеров.

Команда Аризонского университета провела компьютерное моделирование, чтобы воссоздать условия возникновения кратера. Модель показала, что астероид шириной 400 метров врезался в морское дно на глубине 480 – 800 метров. Падение должно было вызвать цунами высотой более 900 метров и землетрясение магнитудой более 6,5.

Последствия падения этого астероида были намного слабее, чем у вызвавшего массовое вымирание астероида Чиксулуб. Но он должен был вызвать локальные разрушения.

Открытие подтверждает теорию о том, что 66 миллионов лет назад на землю обрушилась не одна космическая скала, а целый рой астероидов. Ученые подали заявку, чтобы провести бурение на дне океана. Анализ образцов пород позволит более точно определить возраст кратера.

Ранее сообщалось, что в США нашли вероятный фрагмент убившего динозавров астероида. Фрагменты вещества были заключены в куске янтаря.

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