В автобусах Казани появятся аудиогиды и плакаты с мемами

В четырех автобусах Казани в честь Дня города и республики появятся аудиогиды и плакаты с мемами. Как уточняет KP.RU, необычную акцию смогут 30 августа оценить пассажиры маршрутов №2, 6, 90 и 91.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Рассказывая об инициативе, замруководителя местного исполкома Гузель Сагитова отметила, что благодаря задумке жители Казани смогут больше узнать об истории улиц, а также разузнать о городских легендах.