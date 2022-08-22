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2 часа назад

В автобусах Казани появятся аудиогиды и плакаты с мемами

Lenta.ru

В четырех автобусах Казани в честь Дня города и республики появятся аудиогиды и плакаты с мемами. Как уточняет KP.RU, необычную акцию смогут 30 августа оценить пассажиры маршрутов №2, 6, 90 и 91.

В автобусах Казани появятся аудиогиды и плакаты с мемами
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

Рассказывая об инициативе, замруководителя местного исполкома Гузель Сагитова отметила, что благодаря задумке жители Казани смогут больше узнать об истории улиц, а также разузнать о городских легендах.

Сагитова указала, что салоны транспортных средств украсят креативными плакатами с мемами и инфографикой. По ее словам, при выборе маршрутов организаторы акции старались охватить как можно больше интересных мест столицы Татарстана.

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