В автобусах Казани появятся аудиогиды и плакаты с мемами

В четырех автобусах Казани в честь Дня города и республики появятся аудиогиды и плакаты с мемами. Как уточняет KP.RU, необычную акцию смогут 30 августа оценить пассажиры маршрутов №2, 6, 90 и 91.
Рассказывая об инициативе, замруководителя местного исполкома Гузель Сагитова отметила, что благодаря задумке жители Казани смогут больше узнать об истории улиц, а также разузнать о городских легендах.
Сагитова указала, что салоны транспортных средств украсят креативными плакатами с мемами и инфографикой. По ее словам, при выборе маршрутов организаторы акции старались охватить как можно больше интересных мест столицы Татарстана.