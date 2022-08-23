Археологи начали реконструкцию ландшафта XVI века

Исследователи института археологии Российской академии наук (РАН) и музея-заповедника «Куликово поле» начали процесс реконструкции ландшафта XVI века на месте Судбищенской битвы на границе Орловской и Тульской областей с целью восстановления хода сражения, сообщает пресс-служба заповедника.

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Отмечается, что ученые проводят исследования почв в местах скопления археологических находок в районе села Судбищи Орловской области, чтобы создать карту реконструкции битвы и сопоставить с ней описанные в летописях события 1555 года.

При изучении поля Судбищенской битвы к методике, разработанной в 1980-х годах, добавился новый анализ — антракологический, позволяющий по следам угольной пыли от сгоревших лесов, сохранившихся в антропогенно измененных почвах, «поймать» признаки наличия деревьев и растений в ту или иную эпоху, определить их возраст и видовой состав.

По этим данным исследователи смогут судить об экологии и климате в прошлом. Полевые исследования помогут реконструировать ландшафт XVI века более точно, отметили в пресс-службе заповедника.

Как считают историки, Судбищенская битва произошла 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года, в ней участвовал русский отряд под командованием боярина Ивана Шереметьева и войско крымского хана Девлет-Гирея. Несмотря на значительный перевес сил, Шереметьев повел своих воинов навстречу противнику. Сам Шереметьев был ранен, Девлет-Герей разбил авангард русского войска. Однако воеводы Алексей Басманов и Стефан Сидоров взяли на себя командование и сумели организовать оборону в возведенных ими полевых укреплениях. В результате крымские татары покинули поле боя.