Приморские археологи раскопали древнее городище

Археологи продолжают раскопки в селе Утесном под Уссурийском, сообщает PRIMPRESS. Археологическая экспедиция проходит на Краснояровском городище под руководством заведующего сектором средневековой археологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН кандидата исторических наук Надежды Артемьевой.

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В ходе раскопок обнаружено два строительных горизонта. По версии специалистов, на этом месте город строился дважды. Сначала в эпоху государства чжурчжэней Цзинь, а потом здесь находилась Верхняя столица чжурчжэньского государства Восточное Ся – город Кайюань.