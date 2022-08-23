Приморские археологи раскопали древнее городище

Археологи продолжают раскопки в селе Утесном под Уссурийском, сообщает PRIMPRESS. Археологическая экспедиция проходит на Краснояровском городище под руководством заведующего сектором средневековой археологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН кандидата исторических наук Надежды Артемьевой.
В ходе раскопок обнаружено два строительных горизонта. По версии специалистов, на этом месте город строился дважды. Сначала в эпоху государства чжурчжэней Цзинь, а потом здесь находилась Верхняя столица чжурчжэньского государства Восточное Ся – город Кайюань.
На месте раскопок стояло большое административное здание площадью около 100 кв. м, которое на 2-м этапе строительства города было разрушено и на нем построено жилище.