Тушу гигантского кракена выбросило на берег

Тушу гигантского кальмара вынесло на берег пляжа Скарборо в Кейптауне, Южная Африка.

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Огромное четырехметровое существо, оказалось гигантским кальмаром, известным в науке как Architeuthis dux, разновидность глубоководных кальмаров.

«Хотя существуют и другие крупные кальмары, я совершенно уверен, что это просто по-настоящему гигантский кальмар», — отметил Live Science Майк Векчионе, зоолог беспозвоночных Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Согласно южноафриканскому порталу news24, существо, замеченное на прошлой неделе, стало вторым гигантским кальмаром, появившимся на пляже в этом регионе в этом году .

Причина смерти головоногого моллюска неясна, но ученые предполагают, что это могло произойти из-за удара корабельным винтом.

Гигантские кальмары в основном встречаются на берегах Новой Зеландии и островов Тихого океана, на восточной и западной сторонах Северной Атлантики и в Южной Атлантике вдоль побережья Африки.

«Информация о гигантских кальмарах относительно скудна и основана либо на мертвых, либо на умирающих животных, выброшенных на берег или пойманных коммерческими траловыми сетями», — объяснил Дилан Кларк, морской ученый и куратор Южноафриканского музея Изико News24.

Глубоководных монстров никогда не фотографировали живыми до 2002 года, а впервые они попали на камеру только в 2006 году.

Благодаря своей неуловимой природе существа окружены легендами и, как считается, вдохновили истории о Кракене — мифическом морском чудовище, которое, как говорят легенды, охотилось на корабли.