Мистический Екатеринбург: необычные мифы и легенды города

В 2023 году Екатеринбург отпразднует свое 300-летие. За три века истории в городе сложилась особая мифология. Наиболее популярные городские легенды и список мест, где к ним можно приобщиться – в материале «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Усадьба Харитоновых-Расторгуевых

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Одно из самых известных и загадочных мест в центре города. Огромный купеческий особняк, который пока занимает Дом детского творчества (бывший Дом пионеров), расположился на Харитоновской горке. Внушительных размеров холм изрыт подземными ходами, причем в некоторые исследователям так и не удалось проникнуть.

По легенде, владельцы особняка держали там опальных крепостных, которых замучивали до смерти. Ходят также слухи о спрятанных внутри горы кладах. Впрочем, более реалистичная версия, имеющая документальные подтверждения, гласит, что подземные ходы – это штольни. В XIX веке на Харитоновской горке нашли золотое месторождение. Гору едва не срыли целиком. К счастью, жила оказалась небольшой и быстро истощилась, что спасло живописное место от разрушения. Теперь на этом месте стоит одна из старейших церквей Екатеринбурга и находится городской парк.

Золотая речка

С темой золота и подземелий связана и протекающая под землей речка Мельковка. Старожилы еще помнят, как играли на ее берегах. До середины XX века в Мельковке намывали золотой песок. Во времена советского строительства речку загнали в трубы, и теперь она течет под землей, впадая в Исеть в районе Плотины городского пруда.

О ее существовании напоминает лишь название улицы – Мельковская. Впрочем, по слухам, опытные сталкеры даже проводят экскурсии по подземному руслу, спускаясь через ливневую канализацию в районе Пионерского поселка и выбираясь наружу на берегу Исети.

Городок чекистов

РИА "ФедералПресс"

Конструктивистский памятник, построенный в 30-х годах прошлого века, был призван послужить жильем офицерам свердловской ЧК. Подвалы комплекса представляют собой замысловатый лабиринт. Городская мифология гласит, что в подземных казематах пытали задержанных, однако это не соответствует действительности. В подвалах располагались бытовые помещения, прачечные, бани. До недавнего времени по подвалам водили экскурсии.

Мистические истории о Городке чекистов связаны с одним из древнейших артефактов человечества – Шигирским идолом, который хранится в расположенном здесь же Краеведческом музее. Идол якобы привлекает неупокоенные души. Так это или нет, но сквер напротив музея обожают вороны – их огромные стаи гнездятся на деревьях, оглушая прохожих хриплым карканьем. Как известно, вороны издревле ассоциируются у людей с колдовством и потусторонним миром.

Еще одна легенда о Городке чекистов связана с нехорошей квартирой. Рассказывают, что в одном из его домов есть подъезд, где пропадают люди. Одна из местных жительниц постоянно слышала из квартиры сверху истошные женские крики и топот множества ног по ночам и однажды все-таки вызвала полицию. Наряд приехал, вскрыл дверь, и оказалось, что квартира пустует уже много лет.

Дом Железнова

Екатеринбург богат и домами с привидениями. Самым известным из них является и усадьба Железнова на улице Розы Люксембург, 56. Говорят, что в нем скончалась супруга известного в городе купца Алексея Железнова, страдавшая психическими отклонениями. Говорят, фигуру женщины в белом нередко видят в окнах кирпичного особняка с остроконечной башенкой в центре. Однако сотрудники расположенного там Института истории и археологии заявляют, что ни разу не видели призраков.

Заброшенная больница в Зеленой роще

Здание бывшей больницы пустует с конца ХХ века. На протяжении нескольких десятилетий конструктивистские руины служили пристанищем для бомжей и наркоманов. По слухам, здесь кончали жизнь самоубийством некоторые неуравновешенные личности. Рассказывают, что их призраки можно встретить в коридорах бывшей больницы. А в подвале якобы есть комната, посетители которой выпадают из привычного потока времени: для ее посетителей проносятся секунды, тогда как вне стен здания протекают долгие часы. В ближайшие годы руины прекратят свое существование – на их месте построят современный онкоцентр.

Площадь 1905 года

Даже будничная, на первый взгляд, площадь 1905 года, на самом деле пропитана городской мифологией. Дело в том, что до революции на ней стоял кафедральный собор, у стен которого хоронили высокопоставленных священнослужителей. После установления советской власти собор снесли, однако его подвалы сохранились под брусчаткой площади. Якобы в них можно попасть через небольшое помещение под постаментом установленного на площади памятника В. И. Ленину. Городская легенда гласит, что рано или поздно разгневанные духи погребенных архиепископов пробудятся, и статуя Вождя мирового пролетариата провалится под землю. Впрочем, в ходе археологических раскопок на площади захоронения были эксгумированы, и останки священнослужителей перенесли в другое место.

Михайловская горка

РИА "ФедералПресс"

На Михайловской горке в Пионерском поселке некогда располагалось лютеранское кладбище. В настоящее время здесь расположен парк. Говорят, что захоронение также уничтожили большевики в 1920-х годах. Надгробные плиты частично легли в основание моста на улице Блюхера, а частично послужили ступенями для городского Театра эстрады. Как бы то ни было, жители прилегающих к бывшему кладбищу старых домов неоднократно жаловались на вторжение в их мирный быт неприкаянных привидений, которые проникали в квартиры и тревожили спящих.

А через дорогу от лютеранского на Михайловском кладбище нашли последнее пристанище члены группы Дятлова, загадочно погибшие на одноименном перевале.

Уктусский лесопарк

Задолго до строительства в Екатеринбурге первого железоделательного завода на Уктусе, который был основан раньше начала строительства города, на территории нынешнего лесопарка обитали вогулы. Говорят, что поблизости от одной из вершин горы Уктус располагалось их языческое капище. Версию отчасти подтверждают причудливо искаженные деревья вокруг и странные камни, похожие на рукотворные дольмены.