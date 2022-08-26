Фестиваль «ЖИЗА» 27 августа в «Главклубе»

Да, это «ЖИЗА», новый фестиваль. Каждый день ЖИЗЫ, это твой день, твой вайб и твои незабываемые впечатления. Здесь ты почувствуешь себя настоящим, под любимые голоса крашей современности, ты можешь неистово двигаться в ритм, а можешь балдежно разместиться на своем пледе. Локация — сцена «ГЛАВЛЕТО» на острове любви и свободы, в парке «Красная Пресня».

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Каждый день на сцене яркие артисты, голоса поколения, вибрации времени. У всех участников ЖИЗЫ есть кое-что общее — перманентный поиск нового музыкального языка через микс старой школы с юной кровью, бурлящей по венам эпохи.

27 августа на «ЖИЗЕ»:

«Электрофорез» — дарк-синти-поп дуэт из Санкт-Петербурга. Они постоянно экспериментируют со смешением стилей, но неизменно одно — завораживающий мистический вокал, синтезаторный грув и сюрреалистичная лирика.

«Перемотка» — яркие представители новой волны уральской сцены. Они взяли музыкальный дух восьмидесятых, переосмыслили его, добавили эстетику девяностых и современную лирику, получив свой собственный узнаваемый стиль, который покорил сердца меломанов по всей стране.

«Хмыров» — необычное сочетание меланхолии русского рока и бодрости нового рэпа. Классическая питерская невписанность в мейнстрим. Тексты, разбавленные умелым матом, который и считываешь не сразу. Песни о любви с небанальными рифмами, которые хочется сразу переслушать.

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.