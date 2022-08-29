Россияне вспомнили сгоревший «кусочек Америки» в Москве

«Спасибо за фотографию и воспоминания. Была там летом 1996 года в свои 16 лет с подругой француженкой, тогда по ощущениям заведение казалось чем-то совершенно нереальным», «Бывала там в начале 2000-х. Очень его любили экспаты и будущие эмигранты. Но это не умаляет его достоинств, очень атмосферное место было», «Место было неожиданное и совсем немосковское. Кажется, в 2016-м была там последний раз», «Кусочек Америки из фильмов», — поделились своими воспоминаниями комментаторы.