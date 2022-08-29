Мини-торнадо образовалось на нижегородском поле

Мини-торнадо, образовавшееся в поле, заметили нижегородцы. Видео с природным явлением очевидцы опубликовали в паблике «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» в соцсети «ВКонтакте».
Торнадо сняли автомобилисты, проезжающие недалеко от трассы М-7.
Однако не все пользователи соцсети согласились с тем, что явление можно назвать «торнадо».
"Это пыльный вихрь. Торнадо связан с грозовым облаком", - пояснил Даниил Михайлов.
"В России торнадо было зафиксировано последний раз в 20 веке. Если бы это было торнадо, то группа учёных и прочее давно бы была на месте", - добавила Катерина Красавина.
К слову, по словам руководителя отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольги Мокеевов, смерчи в регионе хоть и редко, но случаются. Это явление можно наблюдать, когда на смену длительной жаре приходит холодный атмосферный фронт.