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1 час назад

Мини-торнадо образовалось на нижегородском поле

В городе N

Мини-торнадо, образовавшееся в поле, заметили нижегородцы. Видео с природным явлением очевидцы опубликовали в паблике «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» в соцсети «ВКонтакте».

Мини-торнадо образовалось на нижегородском поле
Фото: В городе NВ городе N

Торнадо сняли автомобилисты, проезжающие недалеко от трассы М-7.

Однако не все пользователи соцсети согласились с тем, что явление можно назвать «торнадо».

"Это пыльный вихрь. Торнадо связан с грозовым облаком", - пояснил Даниил Михайлов.

"В России торнадо было зафиксировано последний раз в 20 веке. Если бы это было торнадо, то группа учёных и прочее давно бы была на месте", - добавила Катерина Красавина.

К слову, по словам руководителя отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольги Мокеевов, смерчи в регионе хоть и редко, но случаются. Это явление можно наблюдать, когда на смену длительной жаре приходит холодный атмосферный фронт.

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