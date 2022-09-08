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40 минут назад

В Москве пройдет первый музыкальный фестиваль ЖАРА COOL FEST

Партнерский материал

19 октября 2022 года в Crocus City Hall состоится главный молодежный фестиваль года - международный фестиваль ЖАРА COOL FEST! Зрителей ждут выступления главных трендсеттеров и хитмейкеров.

В Москве пройдет первый музыкальный фестиваль ЖАРА COOL FEST
Фото: предоставлено пресс-службойпредоставлено пресс-службой

ЖАРА COOL FEST – это любимые артисты и лидеры чартов, самые громкие хиты и популярные исполнители. Это трехчасовой марафон мощных треков, яркое шоу и неожиданные дуэты. Все самое жаркое один день на одной сцене!

Anna Asti, Ольга Бузова, Звонкий, Artik & Asti, Леша Свик, Мари Краймбрери, Ольга Серябкина, Ваня Дмитриенко, Tenderlybae, Люся Чеботина, Коста Лакоста, Guma, Mia Boyka, Mari Mirai, Хабиб, Galibri & Mavik, Bahh Tee & Turken и многие другие* ждут тебя!

ЖАРА - это большая музыкальная платформа, которая объединяет в себя телеканал ЖАРА TV, международный фестиваль ЖАРА в Баку, фестивали ЖАРА FEST по всему миру, музыкальные премии ЖАРА Music Awards и ЖАРА Media Awards и многое другое.

Начало концерта в 20:00

Телевизионная съемка

*в программе возможны изменения

Места,Ольга Бузова,Ольга Серябкина,
18+
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