Cамые красивые места для фотосессий в парках Москвы

Жителям столицы рассказали, в каких парках можно устроить различные фотосессии или сделать портретные снимки. Так, сделать фотографии в скандинавском стиле можно в зоне "Обитаемый забор" в саду имени Баумана, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Фото: М24 М24

"Это комплекс небольших павильонов, в которых расположились кафетерий, детские центры и магазин пластинок. Павильоны обшиты деревом и покрашены в яркие цвета. Это место станет хорошим фоном для летних и зимних портретных фотографий", – говорится в материале.

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Устроить фотосессию можно и в зоне отдыха "Красногвардейские пруды", которая находится недалеко от делового центра "Москва-Сити".

Фотографии в урбанистическом стиле можно сделать и в парке Олимпийской Деревни. На крыше фитнесс-клуба расположена смотровая площадка, с которой открывается красивый вид на город.

"О народной обсерватории Парка Горького слышали многие, но где она находится, знают не все. Небольшое красно-белое здание расположено справа от арки главного входа. Гости часто его не замечают, сразу устремляясь в центральную часть парка, а зря. У обсерватории можно сделать оригинальные снимки в космическом стиле", – говорится в сообщении.

В парке "Горка" можно сделать фотографии на фоне одного из многочисленных пышных цветников или попозировать у изящной беседки. А в парке имени Ю. М. Лужкова можно устроить фотосессию в Рижском саду, который является кусочком Прибалтики.

На севере парка "Северное Тушино" находится Алешкинский луг, который из года в год удивляет посетителей разнообразием цветущих растений. Рядом на набережной расположена деревянная смотровая площадка с прекрасным видом.

Также горожане могут сделать фото на фоне искусственного водопада в зоне отдыха "Покровский берег". Она занимает небольшую территорию у Химкинского водохранилища.

Ранее пользователям проекта "Активный гражданин" предложили выбрать лучшие столичные места для свиданий. Голосование организовали в рамках серии "Лето активного гражданина". В список лучших мест для свиданий включили сквер у памятника А. С. Пушкину на Пушкинской площади, Патриаршие пруды, парк "Зарядье", Московский зоопарк и другие столичные территории.