Россиянка рассказала о странных вкусах мексиканцев

Переехавшая в Мексику россиянка Мария Тимошенко удивилась вкусовым предпочтением местных жителей. Своими впечатлениями она поделилась в беседе с "Лентой.ру".
Семья Тимошенко долгое время жила в Санкт-Петербурге, а потом решила перебраться в Мексику. В первую очередь Мария обратила внимание на необычные вкусы мексиканцев. К некоторым особенностям мексиканской кухни, призналась женщина, они до сих пор не могут привыкнуть:
"Например, почти все конфеты здесь со вкусом чили, а дети даже специально посыпают их перцем. Пиво — это обычный прохладительный напиток. Местные жители добавляют в него лайм, соду или соус табаско".
При этом, отметила Тимошенко, привычные творог, кефир или селедку в магазинах не найти.