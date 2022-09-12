Россиянка рассказала о странных вкусах мексиканцев

Семья Тимошенко долгое время жила в Санкт-Петербурге, а потом решила перебраться в Мексику. В первую очередь Мария обратила внимание на необычные вкусы мексиканцев. К некоторым особенностям мексиканской кухни, призналась женщина, они до сих пор не могут привыкнуть: