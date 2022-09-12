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4 часа назад

Россиянка рассказала о странных вкусах мексиканцев

Мария Иглина

Переехавшая в Мексику россиянка Мария Тимошенко удивилась вкусовым предпочтением местных жителей. Своими впечатлениями она поделилась в беседе с "Лентой.ру".

Россиянка рассказала о странных вкусах мексиканцев
Фото: unsplash.comunsplash.com

Семья Тимошенко долгое время жила в Санкт-Петербурге, а потом решила перебраться в Мексику. В первую очередь Мария обратила внимание на необычные вкусы мексиканцев. К некоторым особенностям мексиканской кухни, призналась женщина, они до сих пор не могут привыкнуть:

"Например, почти все конфеты здесь со вкусом чили, а дети даже специально посыпают их перцем. Пиво — это обычный прохладительный напиток. Местные жители добавляют в него лайм, соду или соус табаско".

При этом, отметила Тимошенко, привычные творог, кефир или селедку в магазинах не найти.

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