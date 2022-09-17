Концлагерь Береза-Картузская: «пекло на земле»

В Беларуси сегодня отмечают День народного единства. 83 года назад в результате освободительного похода Красной армии территория Западной Беларуси, отданная Польше по итогам рижского мирного договора, вновь вошла в состав БССР.

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1934 год. 15 июня. Варшава. В центре города, средь бела дня, украинскими националистами убит Бронислав Перацкий – министр внутренних дел Польши. И уже через два дня президент Польши Игнаций Мосцицкий подпишет особый указ – создать места изоляции для недовольных режимом.

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Историческое здание из красного кирпича. Именно здесь, в когда-то царских казармах с 34-го по 39-й гг. находился один из самых страшных концлагерей ХХ века – концентрационный лагерь «Береза-Картузская». Заключенные называли его «пеклом на земле».

«Представьте ситуацию, когда вам 10 недель не дают менять белье, когда не хватает воды, и эта вода очень плохая. А на прием пищи дается несколько секунд», – рассказывает кандидат исторических наук, доцент Брестского государственного университета им. Пушкина Александр Свирид.

«Били до полусмерти. Еле живым выпускали в этих тюрьмах. Требовали признания о том, что он является членом партии», – говорит сын узника концлагеря «Берёза-Картузская» Федор Трутько.

Отец Федора Трутько – Степан – был простым деревенским мужиком. Как и многие, мечтал о лучшей жизни для своей семьи и четверых детей. В 1925 году одним из первых вступил в Коммунистическую партию Западной Беларуси.

«Вот они и вели борьбу с поляками. Какую? Во-первых, за выполнение даже той же польской Конституции, в которой говорилось, что школы имеют право на родном языке преподавать. Это категорически поляки запретили – преподавали только на польском языке. Налоги были страшно большие», – рассказывает Федор Трутько.

В личных делах заключенных, которые сохранились, есть и украинские фамилии, и белорусские, и польские.

Высокий забор. Колючая проволока. Всех новоприбывших прогоняли через полицейский коридор, избивая дубинками.

«Первым комендантом лагеря был Болеслав Грефнер. Он так говорил о своем детище, что из лагеря есть только два пути выхода – это на собственные похороны или в дом умалишенных», – говорит старший научный сотрудник Берёзовского историко-краеведческого музея Галина Кравчук.

В течение дня заключенных заставляли бегать, прыгать и скакать на корточках до изнеможения. В абсолютной тишине. Молча. За нарушения – карцер

«Один день давали полпайки хлеба – 150 граммов. И кружка воды. Второй день ничего не давали. И так из этих семи дней четыре дня был вообще голодный», – рассказывает Федор Трутько.