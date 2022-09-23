В турецком озере Ван обнаружили в скале древнюю пристань

В озере Ван из-под воды вышла древняя пристань. Об этом сообщает издание Arkeonews, оно же опубликовало фотографии пристани.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Озеро Ван расположено на востоке Турции на Армянском нагорье. Оно знаменито не только большими размерами, но и обилием древних памятников начиная с эпохи неолита. Чрезмерное испарение из-за жары и малое количества дождей в последние 10 лет привело к понижению уровня воды.

Благодаря этому на поверхность проступило древнее сооружение, высеченная в скале каменная пристань. Она располагалась у подножия древнего замка периода царства Урарту (IX - VI века до нашей эры). Сам прибрежный замок ученым известен давно, он неоднократно исследовался. Однако впервые археологам представилась возможность без погружения под воду изучить древний порт.

Эксперты считают, что эта пристань принимала корабли и лодки, доставлявшие в замок различные товары, а также необходимые строительные материалы. Ученые обнаружили и уже изучили высеченный в скале участок шириной три метра. Вероятно, здесь располагался проход, по которому доставленные по озеру товары поднимались в замок.