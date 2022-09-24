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1 час назад

Знаменитый дом из сериала «Очень странные дела» продают за неожиданную цену

Inc-News

Знаменитый дом из сериала «Очень странные дела» продают за неожиданную цену. Казалось бы, популярный фильм должен был заметно повысить стоимость недвижимости.

Знаменитый дом из сериала «Очень странные дела» продают за неожиданную цену
Фото: СоцсетиСоцсети

Дом в городке Фейетвилле, штат Джорджия, который был в центре событий в первом сезоне сериала «Очень странные дела», выставлен на продажу. Удивляет довольно скромная для «знаменитости» цена – всего около трехсот тысяч долларов.

Однако риелторы сомневаются, что даже за эти деньги удастся продать дом, поскольку он находится практически в аварийном состоянии. Все-таки его построили больше ста лет назад. Если только какой-нибудь богатый фанат сериала не захочет выкупить его, отремонтировать и устроить в нем что-то типа музея в честь фильма.

Все-таки в 2015 году именно в этом доме по сюжету жили главные герои: Джойс Байерс со своими сыновьями Уиллом и Джонатаном.

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