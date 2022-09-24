Знаменитый дом из сериала «Очень странные дела» продают за неожиданную цену. Казалось бы, популярный фильм должен был заметно повысить стоимость недвижимости.

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Дом в городке Фейетвилле, штат Джорджия, который был в центре событий в первом сезоне сериала «Очень странные дела», выставлен на продажу. Удивляет довольно скромная для «знаменитости» цена – всего около трехсот тысяч долларов.

Однако риелторы сомневаются, что даже за эти деньги удастся продать дом, поскольку он находится практически в аварийном состоянии. Все-таки его построили больше ста лет назад. Если только какой-нибудь богатый фанат сериала не захочет выкупить его, отремонтировать и устроить в нем что-то типа музея в честь фильма.