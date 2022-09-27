В Перу обнаружили останки 76 принесенных в жертву детей.

В Перу обнаружили останки принесенных в жертву детей. Об этом написало перуанское «ANDINA».

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Культура Чиму существовала на территории современного северного Перу в IX–XV веках нашей эры. Ее представители достигли значительных успехов в инженерии и создали сложные гидросистемы для сохранения воды и ирригации. Кроме того, их государство отличалось развитой системой распределения благ: концентрировало их на складах и раздавала людям, в том числе бытовые предметы.

Теперь на памятнике Пампа-Ла-Крус, расположенном неподалеку от города Уанчако, завершились раскопки под руководством Габриеля Прьето из Университета штата Флорида. Специалисты нашли 76 захоронений принесенных в жертву детей культуры чиму: 25 могил во время раскопок кургана-I, остальные 51 — в кургане-II.

В этом районе в общей сложности уже обнаружили останки 302 детей. По данным археологов, это свидетельства шести жертвоприношений, совершенных между 1050 и 1500 годами нашей эры. Помимо детских захоронений, в нынешнем году в кургане-I исследователи обнаружили необычное погребение, в котором находились останки пяти женщин. Их тела разместили по кругу, положив голова к голове.

Практика человеческих жертвоприношений была широко распространена в доколумбовой Америке, и эта находка поможет лучше понять культуру и быт древних индейцев.