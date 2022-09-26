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1 час назад

На Марсе скопилось более семи тонн земного мусора

runews24.ru

На Марсе обнаружили 7,2 тонны земного мусора. Об этом пишет новостной портал Daily Mail со ссылкой на сотрудника университета Западной Вирджинии Кагри Килича.

На Марсе скопилось более семи тонн земного мусора
Фото: runews24.rurunews24.ru

Килич учел данные о массах всех аппаратов, когда-либо отправленных на Марс, после чего вычел из получившейся массы вес того, что на данный момент эксплуатируется. Останки неработающих аппаратов, космических кораблей, орбитальных станций эксперт причислил к мусору.

Ученые опасаются, что подобный мусор может повлиять на образцы, которые собирает марсоход Perseverance. Известно, что аппарат уже зафиксировал снимки мусора – например, теплового одеяла для защиты космических кораблей.

Кагри Килич отметил, что многое из этого «мусора» космические агентства расценивают как исторические памятники, тем более что они, в основном, целы.

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