Все мы знаем, как выглядит обычная школа в России: большой холл, длинные коридоры, классы с партами, книжными стеллажами и картами на стенах, столовая с длинными столами.

А вот об американских школах мы знаем только из фильмов. Первые ассоциации: именные шкафчики на замках и чирлидерши в ярких спортивных залах. Но как же все обстоит на самом деле? В каких школах обучают обычных детей в США?

Смотрите видео, чтобы посмотреть на реальные учебные классы, спортивный зал, столовую, стеллажи с книгами, папки для пособий в стандартной американской школе.