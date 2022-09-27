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2 часа назад

Как выглядит реальная бесплатная начальная школа в США: видео

Диана Товсепова

Все мы знаем, как выглядит обычная школа в России: большой холл, длинные коридоры, классы с партами, книжными стеллажами и картами на стенах, столовая с длинными столами.

А вот об американских школах мы знаем только из фильмов. Первые ассоциации: именные шкафчики на замках и чирлидерши в ярких спортивных залах. Но как же все обстоит на самом деле? В каких школах обучают обычных детей в США?

Смотрите видео, чтобы посмотреть на реальные учебные классы, спортивный зал, столовую, стеллажи с книгами, папки для пособий в стандартной американской школе.

Ранее мы писали о том, почему в лифтах всегда есть зеркало.

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