Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+13° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
1 час назад

Кадры разрушительного урагана "Иэн": видео

Стелла Шмель

Ураган "Иэн" обрушился в среду на Мексиканский залив, побережье Флориды. Сейчас он с разрушительной силой движется по штату, его скорость достигает 250 км/ч.

Сначала ураган прошёлся по Кубе, обесточил 11 миллионов жителей, так как в стране вышла из строя главная электростанция. После чего циклон продолжил свой путь на север и достиг Флориды. Там он нанес сильный удар по полуострову, вызывая затопления на юго-западе полуострова.

Губернатор Флориды объявил чрезвычайное положение и начал экстренную эвакуацию жителей прибрежных городов. Кадры урагана смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как выглядел пугающий смерч в Сочи, который застал туристов в самолете.

Места,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители