Кадры разрушительного урагана "Иэн": видео

Ураган "Иэн" обрушился в среду на Мексиканский залив, побережье Флориды. Сейчас он с разрушительной силой движется по штату, его скорость достигает 250 км/ч.

Сначала ураган прошёлся по Кубе, обесточил 11 миллионов жителей, так как в стране вышла из строя главная электростанция. После чего циклон продолжил свой путь на север и достиг Флориды. Там он нанес сильный удар по полуострову, вызывая затопления на юго-западе полуострова.