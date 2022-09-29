Кадры разрушительного урагана "Иэн": видео

Ураган "Иэн" обрушился в среду на Мексиканский залив, побережье Флориды. Сейчас он с разрушительной силой движется по штату, его скорость достигает 250 км/ч.
Сначала ураган прошёлся по Кубе, обесточил 11 миллионов жителей, так как в стране вышла из строя главная электростанция. После чего циклон продолжил свой путь на север и достиг Флориды. Там он нанес сильный удар по полуострову, вызывая затопления на юго-западе полуострова.
Губернатор Флориды объявил чрезвычайное положение и начал экстренную эвакуацию жителей прибрежных городов. Кадры урагана смотрите в видео.
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