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1 час назад

Кости древних пещерных гиен нашли в пещерах на Южном Урале

N24.ru

Уральские ученые отправились в пещеры Южного Урала, чтобы найти кости пещерных медведей, однако нашли останки гиен. Как пишет «КП-Екатеринбург», экспедиция изучила три пещеры в Башкирии.

Кости древних гиен нашли в пещерах на Южном Урале
Фото: N24.ruN24.ru

«Последняя пещера была неизвестна. Нас вывели на нее магнитогорские спелеологи. Она небольшая. Там не было останков медведей. Но оказалось, что когда-то там было логово пещерных гиен. Таких на Урале было мало. Мы нашли целые кости. Это большая находка», – рассказал старший научный сотрудник лабораторий палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Гимранов.

Кроме того, ученые побывали в пещере Таврида в Крыму. Там нашли нижние челюсти волков, рыси, древней куницы, рассказал Антон Кочнев, младший научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ.

Ученые исследуют находки, чтобы установить, когда жили эти животные.

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