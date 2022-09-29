Кости древних гиен нашли в пещерах на Южном Урале

Уральские ученые отправились в пещеры Южного Урала, чтобы найти кости пещерных медведей, однако нашли останки гиен. Как пишет «КП-Екатеринбург», экспедиция изучила три пещеры в Башкирии.
«Последняя пещера была неизвестна. Нас вывели на нее магнитогорские спелеологи. Она небольшая. Там не было останков медведей. Но оказалось, что когда-то там было логово пещерных гиен. Таких на Урале было мало. Мы нашли целые кости. Это большая находка», – рассказал старший научный сотрудник лабораторий палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Гимранов.
Кроме того, ученые побывали в пещере Таврида в Крыму. Там нашли нижние челюсти волков, рыси, древней куницы, рассказал Антон Кочнев, младший научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ.
Ученые исследуют находки, чтобы установить, когда жили эти животные.