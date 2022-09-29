Почувствовать себя монаршей особой можно всего за $675 000 — правда, для этого придётся переехать в небольшой американский город Роквелл в Северной Каролине. Там выставили на продажу дом площадью в приятные 353 квадратных метра. Вот только там почти нет света, он состоит из двух секций и вообще выглядит как настоящая египетская пирамида в Гизе.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В США ищут фараона, который купит дом-пирамиду за $675 тысяч

Любовь к Востоку у бывших владельцев проявилась во всём: на участке размером в 18 соток растут инжир, бананы и яблоки. Дом построили в 1987 году, он занимает 353 квадратных метра и состоит из двух секций, которые, скорее, можно назвать пирамидами.

Под одной необычной треугольной крышей располагаются три комнаты, кухня, столовая, гостиная и семь ванных комнат. Вторую пирамиду занимает гараж. Для отдыха будущих фараонов есть две веранды: одна открытая, другая застеклённая.

Риелторы не стали организовывать для дома большую рекламную кампанию, его необычный дизайн с этим справился сам. Стоило объявлению попасть в социальные сети, как оно вызвало бурную реакцию, поделив пользователей на два лагеря. «Крутое место для мумификации!» — писали одни, а вторые подключали логику и здравый смысл.

«Я насчитал не более четырёх окон... Жуткий недостаток естественного света! Есть причина, по которой пирамиды — это гробницы, а не дома, в которых можно жить», — отметил другой комментатор.