В Индии освоили технологию переработки окурков в мягкие игрушки

Материал для набивки мягких игрушек делают из фильтров выкуренных сигарет. Фильтры разделяют на волокна, очищают и отбеливают после сбора с городских улиц. Идея переработки этих отходов в различные продукты, включая игрушки и подушки, принадлежит бизнесмену Наману Гупте, передает Reuters.

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«Мы начали с 10 граммов в день, а теперь набираем до тысячи килограммов... Ежегодно мы можем перерабатывать миллионы окурков», — рассказал он о сборе материала для своей фабрики на окраине индийской столицы. Его работники отделяют внешний слой окурков и остатки табака, которые превращаются в переработанную бумагу и компостный порошок соответственно.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), почти 267 млн человек — почти 30% взрослого населения Индии — употребляют табак, а окурки засоряют городские улицы. По словам одного из работников фабрики Наману Гупты, работа предприятия помогает поддерживать чистоту окружающей среды.