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57 минут назад

Индийская фабрика освоила технологию переработки окурков в мягкие игрушки

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Материал для набивки мягких игрушек делают из фильтров выкуренных сигарет. Фильтры разделяют на волокна, очищают и отбеливают после сбора с городских улиц. Идея переработки этих отходов в различные продукты, включая игрушки и подушки, принадлежит бизнесмену Наману Гупте, передает Reuters.

В Индии освоили технологию переработки окурков в мягкие игрушки
Фото:  +1 +1

«Мы начали с 10 граммов в день, а теперь набираем до тысячи килограммов... Ежегодно мы можем перерабатывать миллионы окурков», — рассказал он о сборе материала для своей фабрики на окраине индийской столицы. Его работники отделяют внешний слой окурков и остатки табака, которые превращаются в переработанную бумагу и компостный порошок соответственно.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), почти 267 млн человек — почти 30% взрослого населения Индии — употребляют табак, а окурки засоряют городские улицы. По словам одного из работников фабрики Наману Гупты, работа предприятия помогает поддерживать чистоту окружающей среды.

Как сообщал Plus-one.ru, каждый год в мире производится более 6 трлн сигарет с фильтром, состоящего из волокон ацетата целлюлозы. Выброшенные окурки негативно сказываются на окружающей среде и состоянии людей, вызывая различные заболевания. Курильщики производят более 766 млн кг токсичного мусора ежегодно. Если окурки не утилизировать, то они разлагаются, поставляя в окружающую среду микропластик, тяжелые металлы и другие токсичные химические вещества.

Места,ВОЗ,
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