Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+16° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
51 минуту назад

В Китае построили футуристичный стадион, который "парит" над холмами

Газета.Ru

Компания MAD Architects возвела в китайской провинции Чжэцзян футуристичный стадион, который получил название Quzhou Stadium. Об этом сообщает портал New Atlas.

В Китае построили стадион, который "парит" над холмами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Этот стадион является частью масштабного проекта MAD по созданию спортивного парка Цюйчжоу, расположенного на холмах в провинции Чжэцзян. Неправильные формы стадиона призваны символизировать продолжение природного ландшафта, вызывая ассоциации с другими мирами и планетами.

«Quzhou Stadium является новой жемчужиной города — издалека он выглядит как гало, парящее над холмами», — говорится в заявлении MAD Architects.

Сообщается, что даже в нерабочее время Quzhou Stadium будет открыт для посетителей, предлагая им относиться к сооружению как к активной части ландшафта.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что в Кувейте построят мегаполис XZERO с электрическими багги и особой системой водоснабжения. В нем смогут одновременно проживать около 100 тыс. человек. По данным архитекторов, внутри города больше половины площади отдадут под открытые пространства.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители