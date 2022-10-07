В Китае построили стадион, который "парит" над холмами

Компания MAD Architects возвела в китайской провинции Чжэцзян футуристичный стадион, который получил название Quzhou Stadium. Об этом сообщает портал New Atlas.

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Этот стадион является частью масштабного проекта MAD по созданию спортивного парка Цюйчжоу, расположенного на холмах в провинции Чжэцзян. Неправильные формы стадиона призваны символизировать продолжение природного ландшафта, вызывая ассоциации с другими мирами и планетами.

«Quzhou Stadium является новой жемчужиной города — издалека он выглядит как гало, парящее над холмами», — говорится в заявлении MAD Architects.

Сообщается, что даже в нерабочее время Quzhou Stadium будет открыт для посетителей, предлагая им относиться к сооружению как к активной части ландшафта.