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3 часа назад

Древний храм со свидетельствами неизвестных ритуалов нашли в Египте

Мир24

Группа археологов описала храм Сокола, найденный на территории древнего морского порта Береника в Египте. В нем сохранились свидетельства ранее неизвестных ритуалов, сообщает American Journal of Archaeology.

Найден древний храм со свидетельствами неизвестных ритуалов
Фото: Мир24Мир24

Руины Береники расположены в Восточной пустыне Египта. Гавань на побережье Красного моря была основана Птолемеем II Филадельфом в III веке до нашей эры и продолжала функционировать в римский и византийский периоды. Со временем она превратилась в центральный узел торговых путей из Аравии, Индии и мыса Горн.

Храм отнесли к позднеримскому периоду, IV-VI века нашей эры. Ученые установили, что в тот период Береника была частично оккупирована нубийскими кочевниками, известными как блеммии.

Храм обнаружили на территории Северного комплекса, одного из крупнейших зданий Береники того времени. Исследования показали, что его возвели в VI веке в классическом египетском стиле, после чего блеммии приспособили его для своих религиозных ритуалов. Археологи обнаружили большое количество подношений: гарпуны, кубические фигурки и стелу с изображениями.

Самой значительной находкой стали тела 15 соколов, многие из которых были обезглавлены. Это первая находка такого рода – раньше ученые находили только отдельных мумифицированных птиц, а не целые группы.

Также в храме сохранились надписи, сделанные кочевниками. Одна из них гласила, что в святилище строго запрещено варить головы животных.

Ученые отметили, что находка позволяет им больше узнать о культуре кочевников, которые жили в Восточной пустыне во время упадка Римской империи. Ритуалы, которых они придерживались, не походили на египетские и нигде раньше не были описаны.

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