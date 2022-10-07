В Дагестане найдены надмогильные памятники XIV-XIX веков

Команда археологов изучила двухкамерный мавзолей в селе Хури Лакского района Дагестана, обнаружив там памятники шамхальского типа XIV-XIX веков, информирует ТАСС, ссылаясь на главного специалиста-эксперта Агентства по охране культурного наследия Дагестана Ильяса Каяева.
"Был изучен двухкамерный мавзолей (зиярат), который местные называют "Мусал кьатта" ("Дом Мусы"). В первой камере мы увидели могилу шейха Мусы из села Гапшима. Он завещал похоронить себя рядом с могилами газиев, погибших при исламизации Кабарды и Черкессии. А во второй камере мавзолея лежала могила представителя шамхальского дома, надмогильный камень которого сильно поврежден", — поделился специалист.
Надписи с зиярата скопированы и скоро эксперты их переведут, после чего они войдут в научный оборот. Вокруг мавзолея находятся еще 8 могил с шамхальской эмблемой. Надмогильные камни датируются разными годами. И самый ранний из них - 1378 годом.