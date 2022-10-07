В Дагестане найдены надмогильные памятники XIV-XIX веков

"Был изучен двухкамерный мавзолей (зиярат), который местные называют "Мусал кьатта" ("Дом Мусы"). В первой камере мы увидели могилу шейха Мусы из села Гапшима. Он завещал похоронить себя рядом с могилами газиев, погибших при исламизации Кабарды и Черкессии. А во второй камере мавзолея лежала могила представителя шамхальского дома, надмогильный камень которого сильно поврежден", — поделился специалист.