Раскрыт адрес первого билборда Coca-Cola в СССР

Первый щит с рекламой зарубежного напитка Coca-Cola появился в СССР в конце 80-х годов. Адрес билборда раскрыл автор Telegram -канала «История Москвы».

По имеющейся информации, первый во всем Советском союзе зарубежный билборд появился в центре Москвы на крыше здания на Тверском бульваре, 28. Рекламу своего напитка в традиционном красно-белом стиле представила компания Coca-Cola.