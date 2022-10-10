Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
3 часа назад

Раскрыт адрес первого билборда Coca-Cola в СССР

Мослента

Первый щит с рекламой зарубежного напитка Coca-Cola появился в СССР в конце 80-х годов. Адрес билборда раскрыл автор Telegram-канала «История Москвы».

Раскрыт адрес первого билборда Coca-Cola в СССР
Фото: МослентаМослента

По имеющейся информации, первый во всем Советском союзе зарубежный билборд появился в центре Москвы на крыше здания на Тверском бульваре, 28. Рекламу своего напитка в традиционном красно-белом стиле представила компания Coca-Cola.

«До этого года в Москве можно было встретить только отечественную рекламу — "Летайте самолетами Аэрофлота!" или "Храните деньги в сберегательной кассе"», — отметил автор топика.

Места,Coca-Cola,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители