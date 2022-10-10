Раскрыт адрес первого билборда Coca-Cola в СССР

Первый щит с рекламой зарубежного напитка Coca-Cola появился в СССР в конце 80-х годов. Адрес билборда раскрыл автор Telegram-канала «История Москвы».
По имеющейся информации, первый во всем Советском союзе зарубежный билборд появился в центре Москвы на крыше здания на Тверском бульваре, 28. Рекламу своего напитка в традиционном красно-белом стиле представила компания Coca-Cola.
«До этого года в Москве можно было встретить только отечественную рекламу — "Летайте самолетами Аэрофлота!" или "Храните деньги в сберегательной кассе"», — отметил автор топика.