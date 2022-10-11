Москва не попала в тройку самых благополучных регионов России

Нашлись регионы с более высоким материальным благополучием.
Согласно исследованию специалистов, самый высокий уровень материального благополучия зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе.
Так же в тройку лидеров попали еще два северных региона страны – Чукотка и Магаданская область. А вот Москва по благополучию смогла взобраться лишь на четвертое место.
Следом за российской столицей пристроились вполне благополучные в материальном плане Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Мурманская область и Подмосковье.