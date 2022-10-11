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2 часа назад

Найдено самое высокое дерево в джунглях Амазонки – Dinizia excelsa высотой 88,5 м

FBM.ru

Ученым наконец-то удалось добраться до самого высокого дерева в Амазонии. Об этом сообщило агентство AFP, а уникальные фотографии опубликовало Science Alert. Dinizia excelsa (Диниция превосходная), произрастающая в тропических лесах, поднимается на многие десятки метров в высоту и имеет ствол до нескольких метров в диаметре. Еще в 2019 году с помощью лидара, установленного на самолете, ученым удалось обнаружить самое высокое дерево в мире, принадлежащее к этому виду.

Найдено самое высокое дерево в джунглях Амазонки
Фото: FBM.ruFBM.ru

После этого ученые три года планировали, как добраться до него, затем совершили пять экспедиций. Во время последней, когда им пришлось две недели пробираться через джунгли, они наконец достигли своей цели. Двадцать километров им пришлось пройти пешком, а 250 километров они проплыли на лодке. Дерево растет возле реки Иратапуру, его высота составляет 88,5 метра, а диаметр ствола – 9,9 метра. Ученые утверждают, что это самое высокое дерево из когда-либо найденных в Амазонии.

Во время этой экспедиции ученым наконец-то удалось добраться до дерева. Четыре предыдущие экспедиции закончились безрезультатно. Первая из них была предпринята сразу после обнаружения, но после 10 дней поисков команда вернулась ни с чем. Во время еще трех экспедиций в тот же регион было найдено еще несколько очень высоких деревьев, в том числе самый высокий в Амазонии бразильский орех (Bertholletia excelsa) высотой 66 метров. Но до самого высокого экземпляра даниции ученые в то время добраться не смогли.

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