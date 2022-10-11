В Бузулукском бору фотоловушка запечатлела спящих лосей

В пресс-службе Бузулукского бора поделились кадрами компании лосей, которые уложились на ночевку.
Как рассказали в заповеднике, летом и осенью лоси обычно спят на больших полянах, обдуваемых ветром. Это позволяет укрыться от насекомых. Лесную подстилку сохатые предпочитают не трогать, а когда она нагревается, животные ищут место попрохладнее.
По словам специалистов, лоси очень любят полежать. Если их не трогать, они будут подниматься только для того, чтобы сменить место отдыха или поесть. Прошлой зимой в национальном парке было насчитано порядка 100 лосей.