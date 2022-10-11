В Бузулукском бору фотоловушка запечатлела спящих лосей

В пресс-службе Бузулукского бора поделились кадрами компании лосей, которые уложились на ночевку.

Фото: ProOren ProOren

Как рассказали в заповеднике, летом и осенью лоси обычно спят на больших полянах, обдуваемых ветром. Это позволяет укрыться от насекомых. Лесную подстилку сохатые предпочитают не трогать, а когда она нагревается, животные ищут место попрохладнее.