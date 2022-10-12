В Подмосковье обнаружили березу с «одеревеневшим медведем»

Дерево с необычным наростом обнаружили в Подмосковье. Фото «природного шедевра» опубликовал Telegram -канал Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес».

«Это образование на березе создает оптическую иллюзию. Для тех, кто ищет интересные сюжеты для фотосъемок, данное место станет настоящей находкой», — заявил помощник участкового лесничего филиала Николай Пономаренко.

Нарост на 50-летней березе в окрестностях деревни Кунилово звысотой 1,5 метра и 0,8 метра в обхвате по форме напоминает забравшегося на ствол медведя.