В Подмосковье обнаружили березу с «одеревеневшим медведем»

Дерево с необычным наростом обнаружили в Подмосковье. Фото «природного шедевра» опубликовал Telegram-канал Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес».
«Это образование на березе создает оптическую иллюзию. Для тех, кто ищет интересные сюжеты для фотосъемок, данное место станет настоящей находкой», — заявил помощник участкового лесничего филиала Николай Пономаренко.
Нарост на 50-летней березе в окрестностях деревни Кунилово звысотой 1,5 метра и 0,8 метра в обхвате по форме напоминает забравшегося на ствол медведя.
Ранее об уникальных деревьях в центре столицы рассказала москвичка. Речь идет о парке «Горки», где высажена черемуха Маака с красными стволами.