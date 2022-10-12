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1 час назад

В Подмосковье обнаружили березу с «одеревеневшим медведем»

Мослента

Дерево с необычным наростом обнаружили в Подмосковье. Фото «природного шедевра» опубликовал Telegram-канал Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес».

В Подмосковье обнаружили березу с «одеревеневшим медведем»
Фото: МослентаМослента

«Это образование на березе создает оптическую иллюзию. Для тех, кто ищет интересные сюжеты для фотосъемок, данное место станет настоящей находкой», — заявил помощник участкового лесничего филиала Николай Пономаренко.

Нарост на 50-летней березе в окрестностях деревни Кунилово звысотой 1,5 метра и 0,8 метра в обхвате по форме напоминает забравшегося на ствол медведя.

Ранее об уникальных деревьях в центре столицы рассказала москвичка. Речь идет о парке «Горки», где высажена черемуха Маака с красными стволами.

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