Москвичи вспомнили об одном из самых известных «спальников»

Жители Москвы поделились с «Мослентой» воспоминаниями об одном из самых известных советских «спальников» — Чертанове Северном. В первую очередь, они вспомнили торговые палатки, активно работавшие в 90-е годы.

Фото: Мослента Мослента

«В начале 90-х только появились палатки, в которых торговали всякой всячиной. Помню, как в младших классах я копила деньги, а потом раз или два в месяц покупала себе "Сникерс" или "Колу". Это было невероятное удовольствие», — рассказала Евгения.

По ее словам, люди здесь всегда были доброжелательными, а местные пенсионерки даже собирались в небольшие команды, чтобы водить внуков на прогулку. Самые активные бабушки подсказывали детям, в какие игры лучше поиграть.

Москвичка Валерия рассказала, что, переехав сюда в 1969 году, на месте современного района еще не было ничего.

«Торчало несколько многоэтажек, а дальше — чисто поле и лес. Тогда это была окраина города. Мы смотрели по вечерам не на огни соседних домов, а в абсолютную черноту. Это было странное ощущение», — поделилась она.

Россиянка добавила, что здесь ее сестра смогла собрать породы разных древних ископаемых.