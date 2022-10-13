Дарвиновский музей презентовал самый популярный экспонат

Сотрудники Дарвиновского музея рассказали о самом популярном экспонате — медведице Машке. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

История Машки начинается с одного московского трактира, где она, по легенде, в начале 20 века встречала посетителей, затем медведица охраняла Музей-усадьбу Льва Толстого в Хамовниках, а уже оттуда она попала в Дарвиновский музей, где ей подарили нынешнее имя.