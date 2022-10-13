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3 часа назад

Дарвиновский музей презентовал самый популярный экспонат

Твоя Газета

Сотрудники Дарвиновского музея рассказали о самом популярном экспонате — медведице Машке. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Дарвиновский музей презентовал самый популярный экспонат
Фото: Твоя ГазетаТвоя Газета

История Машки начинается с одного московского трактира, где она, по легенде, в начале 20 века встречала посетителей, затем медведица охраняла Музей-усадьбу Льва Толстого в Хамовниках, а уже оттуда она попала в Дарвиновский музей, где ей подарили нынешнее имя.

Данный экспонат пользуется большой популярностью в учреждении. Машка приняла участие в 28 выставках: блистала в роли героя русских народных сказок, иллюстрировала зимнюю спячку животных, изображала заботливую маму и даже представляла медведей среди созвездий.

«Если бы существовал музейный Оскар, Машка точно бы получила статуэтку», — отмечают сотрудники учреждения.

На данный момент увидеть медведицу можно на выставке «Человек и медведь».

Места,Лев Толстой,
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