Мари Краймбрери, Anna Asti, Люся Чеботина, Карнавал станут ведущими фестиваля ЖАРА COOL FEST

19 октября 2022 года в Crocus City Hall состоится первый молодежный фестиваль Жара Cool Fest! Зрителей ждут выступления главных трендсеттеров и хитмейкеров года. Только популярные артисты и самые зажигательные хиты прозвучат в этот вечер на обновленной после реконструкции сцене концертного зала Crocus City Hall. Впервые на Жара Cool Fest появится большая фан-зона и танцевальный партер.

Фото: пресс-служба пресс-служба

Anna Asti, Мари Краймбрери, Ольга Бузова, Звонкий, Artik & Asti, Леша Свик, Ольга Серябкина, Ваня Дмитриенко, Tenderlybae, Люся Чеботина, Коста Лакоста, Guma, Mia Boyka, Mari Mirai, Хабиб, Galibri & Mavik, Bahh Tee & Turken и многие другие* ждут тебя!

Ведущими в этот вечер станут Дима Масленников и артисты, которые будут появляться в разное время из разных точек: Anna Asti, Мари Краймбрери, Ольга Серябкина, Tenderlybae, Люся Чеботина, Mia Boyka и другие. Неожиданный формат ведения - звездные ведущие станут еще ближе к зрителям на фестивале Жара Cool Fest, а также будут использованы все технические мощности обновленного концертного зала Crocus City Hall. Артисты и зрители сольются в этот вечер в единое целое! Жара Cool Fest объединяет.

пресс-служба

Жара Cool Fest – это любимые артисты и лидеры чартов, самые громкие хиты и популярные исполнители. Это трехчасовой марафон мощных треков, яркое шоу и неожиданные дуэты. Все самое жаркое один день на одной сцене!