Российская актриса Елизавета Боярская сравнила жизнь в Москве и Санкт-Петербурге. Подробностями артистка поделилась в беседе с "Москвич Mag".
По словам Боярской, жизнь в обоих городах проходит в бешеном ритме:
"Говорят, что с петербуржцами сложно строить и развивать бизнес — все слишком неторопливо. Говорят, что сейчас Петербург — столица гастрономических изысков, и этого не замечаю: про все хорошие рестораны узнаю от московских друзей, которые спрашивают, были ли мы там-то: сижу с ручкой и записываю. Когда живешь, на это нет времени".
Также актриса отметила, что в Санкт-Петербурге она может позволить себе ходить пешком или передвигаться на общественном транспорте. В Москве же Боярская не представляет жизни без личного транспорта, поскольку расстояния слишком большие.