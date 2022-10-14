Боярская сравнила жизнь в Москве и Санкт-Петербурге

"Говорят, что с петербуржцами сложно строить и развивать бизнес — все слишком неторопливо. Говорят, что сейчас Петербург — столица гастрономических изысков, и этого не замечаю: про все хорошие рестораны узнаю от московских друзей, которые спрашивают, были ли мы там-то: сижу с ручкой и записываю. Когда живешь, на это нет времени".