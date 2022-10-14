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3 часа назад

Актриса Елизавета Боярская сравнила жизнь в Москве и Санкт-Петербурге

Мария Иглина

Российская актриса Елизавета Боярская сравнила жизнь в Москве и Санкт-Петербурге. Подробностями артистка поделилась в беседе с "Москвич Mag".

Боярская сравнила жизнь в Москве и Санкт-Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведущий шоу “Маска” Макаров рассказал о минусах столичной жизни

По словам Боярской, жизнь в обоих городах проходит в бешеном ритме:

"Говорят, что с петербуржцами сложно строить и развивать бизнес — все слишком неторопливо. Говорят, что сейчас Петербург — столица гастрономических изысков, и этого не замечаю: про все хорошие рестораны узнаю от московских друзей, которые спрашивают, были ли мы там-то: сижу с ручкой и записываю. Когда живешь, на это нет времени".

Также актриса отметила, что в Санкт-Петербурге она может позволить себе ходить пешком или передвигаться на общественном транспорте. В Москве же Боярская не представляет жизни без личного транспорта, поскольку расстояния слишком большие.

Ранее известный комик назвал зрителей в Москве требовательными.

Места,Елизавета Боярская,
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