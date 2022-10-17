Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+16° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
3 часа назад

Раскрыт адрес «гнезда» столичного андеграунда 90-х

Мослента

Адрес «гнезда» столичного андеграунда 90-х раскрыт в Telegram-канале «История Москвы».

Раскрыт адрес «гнезда» столичного андеграунда 90-х
Фото: МослентаМослента

«В доме по адресу Старопанский переулок, 1/5, с середины 80-х по начало 90-х располагалось так называемое гнездо столичного андеграунда — Московская рок-лаборатория. Рядом был магазин, куда приезжали меломаны за свежими песнями таких групп, как "Звуки Му", "Центр" и "Вежливый отказ"», — говорится в сообщении.

По данным администраторов канала, это здание — Доходный дом Товарищества Даниловской мануфактуры. Оно было построено в 1878 году.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители