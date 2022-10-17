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48 минут назад

Группа «Аффинаж» с мини-альбомом «Другое. Сторона Б» и лучшими хитами 18 ноября в «Известия Hall»

Партнерский материал

За свою десятилетнюю историю петербургская группа «Аффинаж» покорила множество зрителей благодаря глубоким текстам и оригинальной музыке, в которой, как отмечают критики, звучат «витиеватые басовые линии, мощный баян, мелодичный тромбон, акустическая гитара и вокал, варьирующийся от нежного полушёпота до эмокорного надрыва».

Группа «Аффинаж» с мини-альбомом «Другое. Сторона Б» и лучшими хитами 18 ноября в «Известия Hall»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Последней на данный момент работой коллектива стал мини-альбом «Другое. Сторона А»: все композиции посвящены любви, привязанности, разрушенным предубеждениям, расставаниям и надежде. В пластинке раскрывается лирическая грань музыкантов — это глубокий и красивый инди-рок. Фирменный аффинажевский саунд обрел новое лицо.

Во время работы над EP «Другое. Сторона А» родился целый цикл песен, который было решено разделить на две условные «стороны». Этой осенью в Известия Hall группа презентует новый мини-альбом «Другое. Сторона Б», а также исполнит лучшие и горячо любимые поклонниками песни.

Перед московским концертом у зрителей появится возможность лично встретиться с музыкантами. Приобретая билет категории «Meet&Greet», вы сможете:

  • зайти на площадку одним из первых;
  • получить специальную сувенирную продукцию с автографом;
  • попасть на эксклюзивный акустический мини-сет перед основным концертом;
  • пообщаться и сделать фотографии с «Аффинаж».

Количество билетов данной категории строго ограничено! Обратите внимание, что билет категории "Meet&Greet" не дает права доступа на основной концерт и приобретается отдельно.

Увидимся уже совсем скоро:

18 ноября 2022г. – «Известия Hall», г. Москва.

Больше информации.

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